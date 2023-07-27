Белоносова (Белоносова) Александра Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоносова (Белоносова) Александра Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1837

Муж: Белоносов Памфил Максимов

Рождение ребёнка
10.10.1838

Сын: Белоносов Филипп Памфилов

Отец ребёнка: Белоносов Памфил Максимов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1839

Дочь: Фекла Памфилова

Отец ребёнка: Белоносов Памфил Максимов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1840

Сын: Белоносов Сергий Памфилов

Отец ребёнка: Белоносов Памфил Максимов

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно