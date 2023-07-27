Белоносова (Белоносова) Александра Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1837
Рождение ребёнка
10.10.1838
Сын: Белоносов Филипп Памфилов
Отец ребёнка: Белоносов Памфил Максимов
Рождение ребёнка
21.09.1839
Дочь: Фекла Памфилова
Отец ребёнка: Белоносов Памфил Максимов
Рождение ребёнка
24.09.1840
Сын: Белоносов Сергий Памфилов
Отец ребёнка: Белоносов Памфил Максимов
Смерть
Неизвестно