Руднева (Левашева) Елизавета Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Левашева) Елизавета Семенова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Левашев Семен

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.07.1900

Муж: Руднев Яков Вуколов (первый)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1901

Сын: Руднев Иван Яковлев

Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.11.1908

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.02.1910

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.05.1911

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.09.1912

Дочь: Вера Яковлева

Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.07.1916

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1917

Сын: Руднев Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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