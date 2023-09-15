Руднева (Левашева) Елизавета Семенова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Левашев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1900
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.06.1901
Сын: Руднев Иван Яковлев
Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)
Рождение ребёнка
13.11.1908
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)
Рождение ребёнка
28.02.1910
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)
Рождение ребёнка
07.05.1911
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)
Рождение ребёнка
10.09.1912
Дочь: Вера Яковлева
Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)
Рождение ребёнка
02.07.1916
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)
Рождение ребёнка
28.07.1917
Отец ребёнка: Руднев Яков Вуколов (первый)
Смерть
Неизвестно