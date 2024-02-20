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Султанбей Илья Константинович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

24.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1874

Отец: Султанбей Константин Николаевич

Мать: Султанбеева Акилина Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.01.1898

Жена: Султанбей Домникия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.11.1898

Дочь: София Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.07.1901

Дочь: Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.10.1903

Дочь: Акилина Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.11.1905

Сын: Султанбей Константин Ильич

Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1908

Дочь: Феодора Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.09.1910

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.10.1913

Сын: Султанбей Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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