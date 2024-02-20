Султанбей Илья Константинович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения24.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
24.09.1874
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.01.1898
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.11.1898
Дочь: София Ильинична
Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.07.1901
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.10.1903
Дочь: Акилина Ильинична
Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.11.1905
Сын: Султанбей Константин Ильич
Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1908
Дочь: Феодора Ильинична
Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.09.1910
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.10.1913
Мать ребёнка: Султанбей Домникия Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно