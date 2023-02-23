Конькова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ирина Илларионовна

Отец ребёнка: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Коньков Николай Илларионович

Отец ребёнка: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Коньков Владимир Илларионович

Отец ребёнка: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Илларионовна

Отец ребёнка: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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