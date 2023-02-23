Конькова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ирина Илларионовна
Отец ребёнка: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Коньков Николай Илларионович
Отец ребёнка: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Коньков Владимир Илларионович
Отец ребёнка: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья Илларионовна
Отец ребёнка: Кононов - Коньков (сослан На Поселение 1831) Илларион Матвеевич
Смерть
Неизвестно