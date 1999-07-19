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Шмидт (Шмидт) Полина Сергеевна
Шмидт (Шмидт) Полина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.1999
Пол
Женский
Отец
Шмидт Сергей Владимирович
1964 г.р.
Мать
Шмидт (Рутковская) Татьяна Анатольевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1999
Отец:
Шмидт Сергей Владимирович
Мать:
Шмидт Татьяна Анатольевна
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