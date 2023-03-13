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Ефимъ
Ефимъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1735
Пол
Мужской
Отец
Степанъ
1712 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец:
Степанъ
Мать: не указана
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