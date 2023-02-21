Головачев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.2014
Сын: Головачев Денис Андреевич
Мать ребёнка: Головачева Юлия
Рождение ребёнка
28.12.2017
Дочь: Головачева Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Головачева Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головачева Юлия