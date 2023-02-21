Головачев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловачев Андрей

Головачев Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.2014

Сын: Головачев Денис Андреевич

Мать ребёнка: Головачева Юлия

Рождение ребёнка
28.12.2017

Дочь: Головачева Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Головачева Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головачева Юлия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close