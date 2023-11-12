Олина Ульяна Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Олин Тит Яковлев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Олин Агей Яковлев
Отец ребёнка: Олин Якушко Павлов
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Олина Неонила
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно