Олина Ульяна Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олина Ульяна Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1697 г.р.
Около 1703 г.р.
Около 1708 г.р.

Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Олин Тит Яковлев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Олин Агей Яковлев

Отец ребёнка: Олин Якушко Павлов

Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Олина Неонила

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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