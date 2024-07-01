Акшинцева (Николаева) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дутова (Акшинцева) Галина Александровна
Отец ребёнка: Акшинцев Александр Павлович
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно