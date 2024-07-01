Акшинцева (Николаева) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акшинцева (Николаева) Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дутова (Акшинцева) Галина Александровна

Отец ребёнка: Акшинцев Александр Павлович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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