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Потримай Павел Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

07.06.1886

Дата смерти

20.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1886

Отец: Потримай Яков Иванович

Мать: Потримай Соломония Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
20.01.1892
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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