Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Михаил Михайлович

Мать: Фекла Абрамовна

Смерть
Неизвестно