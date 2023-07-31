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Татьяна Михайловна
Татьяна Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Михаил Михайлович
1775 г.р.
Мать
Фекла Абрамовна
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Михаил Михайлович
Мать:
Фекла Абрамовна
Смерть
Неизвестно
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