Петриченко Шкуропат Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1932
Дочь: Дидусь Петриченко Любовь Даниловна
Отец ребёнка: Петриченко Данил
Рождение ребёнка
1934
Сын: Петриченко Виктор Данилович
Отец ребёнка: Петриченко Данил
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Носач Петриченко Лидия Даниловна
Отец ребёнка: Петриченко Данил
Рождение ребёнка
26.03.1938
Дочь: Гурова Петриченко Нина Даниловна
Отец ребёнка: Петриченко Данил
Смерть
Неизвестно