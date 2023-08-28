Петриченко Шкуропат Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петриченко Шкуропат Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1932

Дочь: Дидусь Петриченко Любовь Даниловна

Отец ребёнка: Петриченко Данил

Рождение ребёнка
1934

Сын: Петриченко Виктор Данилович

Отец ребёнка: Петриченко Данил

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Носач Петриченко Лидия Даниловна

Отец ребёнка: Петриченко Данил

Рождение ребёнка
26.03.1938

Дочь: Гурова Петриченко Нина Даниловна

Отец ребёнка: Петриченко Данил

Смерть
Неизвестно
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