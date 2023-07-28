Гаманов Влас Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1895
Дата смерти23.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895
Отец: Гаман Андроник Петрович
Мать: Гаман Марфа Яковлевна
Военная служба
?.02.1942
Тульский, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Военная награда
27.05.1945
Пр о награждении медалью "За отвагу"иказ № 267/н издан ВС 18 А
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-7580
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Власовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
23.05.1978