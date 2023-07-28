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Гаманов Влас Андреевич

Место рождения

Дагестанская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

01.01.1895

Дата смерти

23.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895

Отец: Гаман Андроник Петрович

Мать: Гаман Марфа Яковлевна

Дагестанская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Военная служба
?.02.1942
Тульский, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Военная награда
27.05.1945
Пр о награждении медалью "За отвагу"иказ № 267/н издан ВС 18 А
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-7580
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Власовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
23.05.1978
Дагестанская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)