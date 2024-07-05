Степанова (Брыксина) Светлана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.2007
Сын: Степанов Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
23.06.2012
Сын: Степанов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Юрьевич