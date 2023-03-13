(Потапова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Потапова) Федосья

(Потапова) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Потаповъ Терентий

Мать: Потапова Мария Гаврилова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close