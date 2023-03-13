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(Потапова) Федосья
(Потапова) Федосья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Пол
Женский
Отец
Потаповъ Терентий
1868 г.р.
Мать
Потапова Мария Гаврилова
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Потаповъ Терентий
Мать:
Потапова Мария Гаврилова
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