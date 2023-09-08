Книпер Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книпер Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1856

Сын: Книпер Иван Викторович

Отец ребёнка: Книпер Виктор Христофорович

Рождение ребёнка
11.03.1861

Сын: Книпер Николай Викторович

Отец ребёнка: Книпер Виктор Христофорович

Рождение ребёнка
21.07.1868

Дочь: Кулаева Александра Викторовна

Отец ребёнка: Книпер Виктор Христофорович

Смерть
1871
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