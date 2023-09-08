Книпер Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1856
Отец ребёнка: Книпер Виктор Христофорович
Рождение ребёнка
11.03.1861
Сын: Книпер Николай Викторович
Отец ребёнка: Книпер Виктор Христофорович
Рождение ребёнка
21.07.1868
Дочь: Кулаева Александра Викторовна
Отец ребёнка: Книпер Виктор Христофорович
Смерть
1871