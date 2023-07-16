Карасова Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасова Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Карасов Пётр Борисович

Мать: Карасова Елена Борисовна