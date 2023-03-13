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(Бочкова) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Бочковъ Степанъ

Мать: Бочкова Авдотья Васильева

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