(Чернова) Рая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чернова) Рая

(Чернова) Рая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Анатолий Николаевич

Мать: Вера