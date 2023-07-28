Скуратов Игнатий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратов Игнатий Михайлович

Скуратов Игнатий Михайлович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1895

Отец: Скуратов Михаил Федорович

Мать: Скуратова Татьяна Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
28.01.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Степан Иванов Скуратов и солдатская жена Евд... Показать все
Смерть
Неизвестно
Умер от природной слабости