Скуратов Игнатий Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
28.01.1895
Рождение, крещение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
28.01.1895
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Степан Иванов Скуратов и солдатская жена Евд... Показать все
Смерть
Неизвестно
Умер от природной слабости