Юскова Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Юсковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Юсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Юсковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Юсковъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсковъ Семенъ