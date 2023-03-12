Волконский Роман Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волконский Фёдор-Ястреб Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Семён Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Иван Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Степан Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконский Василий Романович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно