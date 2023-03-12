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Волконский Роман Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волконский Фёдор-Ястреб Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Семён Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Степан Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконский Василий Романович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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