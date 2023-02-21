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Фамилии Нет Матрона Андреевна

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Место рождения

Деревня Давида Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

02.09.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Фамилии Нет Андрей Миронович

Мать: не указана

Деревня Давида Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
09.02.1886 ст.

Муж: Иванов Иван Петрович

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.12.1886 ст.

Дочь: Иванова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Петрович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
29.09.1889 ст.

Дочь: Иванова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Петрович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
03.07.1892 ст.

Дочь: Фамилии Нет Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Петрович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
02.09.1892 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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