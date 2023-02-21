Фамилии Нет Матрона Андреевна
Место рожденияДеревня Давида Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения1863 ст.
Дата смерти02.09.1892 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1863 ст.
Отец: Фамилии Нет Андрей Миронович
Мать: не указана
Деревня Давида Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
09.02.1886 ст.
Муж: Иванов Иван Петрович
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.12.1886 ст.
Дочь: Иванова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Петрович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
29.09.1889 ст.
Дочь: Иванова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Петрович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
03.07.1892 ст.
Дочь: Фамилии Нет Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Петрович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
02.09.1892 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии