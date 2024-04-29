(Шелашникова) Аделаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Оболенский Дионисий Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Оболенский Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Андреевич
Смерть
1895