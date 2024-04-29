(Шелашникова) Аделаида Петровна 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шелашникова) Аделаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Оболенский Дионисий Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Оболенский Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Андреевич

Смерть
1895

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