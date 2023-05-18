Петухов ВисарIон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов ВисарIон Иванов

Петухов ВисарIон Иванов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Иван Сергiев

Мать: Ирина Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Петухов Зиновiй Висарионов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Данила Висарионов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close