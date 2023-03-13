Карпова Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1875
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ
Рождение ребёнка
24.02.1883
Сын: Карповъ Василій
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ
Рождение ребёнка
29.01.1885
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ
Рождение ребёнка
11.09.1885
Сын: Карповъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карповъ Прохоръ