Карпова Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1875

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1883

Сын: Карповъ Василій

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1885

Сын: Карповъ Симоновъ Семенъ

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1885

Сын: Карповъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Карповъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карповъ Прохоръ

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