Соколова (Жданова) Марфа Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Жданова) Марфа Захарова

Соколова (Жданова) Марфа Захарова

avatar

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

15.04.1803

Пол

Женский

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Жданов Захар Евдокимов

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Соколов Ермолай Семенов

Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлов

Бракосочетание
24.10.1801

Муж: Соколов Семен Михайлов

Рождение ребёнка
07.12.1802

Дочь: Варвара Симеонова

Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
15.04.1803
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область