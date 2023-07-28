Соколова (Жданова) Марфа Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти15.04.1803
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Жданов Захар Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлов
Бракосочетание
24.10.1801
Рождение ребёнка
07.12.1802
Дочь: Варвара Симеонова
Отец ребёнка: Соколов Семен Михайлов
Смерть
15.04.1803