Каргаполов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКаргаполов Иван

Каргаполов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргаполова Ульянова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргаполова Замараева Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олухова (Каргаполова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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