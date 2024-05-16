Гурко виктор (викентий) мартынович
Место рождениялеоновичи(смоличи) несвижского
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Гурко мартын викентьевич
Мать: Гурко ева
леоновичи(смоличи) несвижского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
леоновичи(смоличи) несвижского
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Гурко) зоя викторовна
Мать ребёнка: не указана
леоновичи(смоличи) несвижского
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Гурко) тамара викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно