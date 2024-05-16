Гурко виктор (викентий) мартынович 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурко виктор (викентий) мартынович

Место рождения

леоновичи(смоличи) несвижского

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Гурко мартын викентьевич

Мать: Гурко ева

леоновичи(смоличи) несвижского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурко валера викторович

Мать ребёнка: не указана

леоновичи(смоличи) несвижского
Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Гурко) зоя викторовна

Мать ребёнка: не указана

леоновичи(смоличи) несвижского
Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Гурко) тамара викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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