Саломатина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Саломатин Илья Тимофеев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Арина Ильина

Отец ребёнка: Саломатин Илья Тимофеев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Филип Ильин

Отец ребёнка: Саломатин Илья Тимофеев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Саломатин Илья Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Илья Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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