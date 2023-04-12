Саломатина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Саломатин Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Арина Ильина
Отец ребёнка: Саломатин Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филип Ильин
Отец ребёнка: Саломатин Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Саломатин Илья Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно