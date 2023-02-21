Мелузова (Замолина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелузова (Замолина) Нина Михайловна

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Место рождения

д. Тимариха

Дата рождения

30.05.1939

Дата смерти

14.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1939

Отец: Замолин Михаил Николаевич

Мать: Замолина Пелагея Власьевна

д. Тимариха
Рождение ребёнка
28.07.1958

Сын: Мелузов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Мелузов Виктор Андреевич

п. Лапшанга
Рождение ребёнка
08.01.1962

Сын: Мелузов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Мелузов Виктор Андреевич

п. Пелес
Рождение ребёнка
27.11.1970

Дочь: Мелузова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Мелузов Виктор Андреевич

п. Пелес
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелузов Виктор Андреевич

Смерть
14.04.1974
п. Пелес
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