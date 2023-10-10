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Полянских Марей Димитриев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Полянских Димитрий Михайлов

Мать: Полянских Агафия Антонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.01.1897

Жена: Полянских Марфа Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1897

Сын: Полянских Андрей Марков

Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.12.1899

Дочь: Анастасия Маркова

Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Полянских Иван Марков

Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Полянских Василий Марков

Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Полянских Алесандр Марков

Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анна Маркова

Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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