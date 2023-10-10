Полянских Марей Димитриев
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
19.01.1897
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
29.11.1897
Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
13.12.1899
Дочь: Анастасия Маркова
Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
06.01.1902
Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
20.03.1904
Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Полянских Алесандр Марков
Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Маркова
Мать ребёнка: Полянских Марфа Алексеева
Смерть
Неизвестно