Перова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.04.1853
Отец: Перов Иван Васильевич
Рождение, крещение: запись о рождении №41, метрическая книга за 1853 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
27.04.1853
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы рясы казенные крестьяне Михаил Филипов [Косматов, женат на... Показать все
Смерть
Неизвестно