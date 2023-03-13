Булавина Дарья Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина Дарья Артамонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Булавинъ Карпъ

Рождение ребёнка
1764

Сын: Булавинъ Петръ

Отец ребёнка: Булавинъ Карпъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Булавинъ Иванъ

Отец ребёнка: Булавинъ Карпъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булавинъ Карпъ

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