Булавина Дарья Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Булавинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1764
Сын: Булавинъ Петръ
Отец ребёнка: Булавинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Булавинъ Иванъ
Отец ребёнка: Булавинъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булавинъ Карпъ