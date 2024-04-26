Кожевникова Параскева Феодоровна 23.02.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожевникова Параскева Феодоровна

Место рождения

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

23.02.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1894 ст.

Отец: Кожевников Феодор Миронович

Мать: Кожевникова Параскева Михайловна

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Крещение
23.02.1894 ст.
Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Казанской губернии Лаишевского уезда Алексеевской волости деревни Затеевки крестьянин Феодор Миронов Кожевников и законной женой Параскевой Михайловой, оба православные Восприемники крестьянин Алексе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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