Кожевникова Параскева Феодоровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1894 ст.
Крещение
23.02.1894 ст.
Казанской губернии Лаишевского уезда Алексеевской волости деревни Затеевки крестьянин Феодор Миронов Кожевников и законной женой Параскевой Михайловой, оба православные Восприемники крестьянин Алексе... Показать все
Смерть
Неизвестно