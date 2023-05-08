Подзоров Никита Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Подзоров Матвей Зиновьевич
Мать: Подзорова Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Моисеева Анна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.02.1813
Дочь: Подзорова Мария Никитична
Мать ребёнка: Подзорова Ульяна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Подзорова Мария Никитична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подзорова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подзорова Ульяна
Смерть
Неизвестно