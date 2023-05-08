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Подзоров Никита Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Подзоров Матвей Зиновьевич

Мать: Подзорова Агриппина

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Моисеева Анна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.02.1813

Дочь: Подзорова Мария Никитична

Мать ребёнка: Подзорова Ульяна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Подзорова Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Ульяна

Смерть
Неизвестно
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