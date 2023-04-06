Везигин Федор Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Везигин Степан Васильев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Везигин Игнатий Федорович
Мать ребёнка: Везигина Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Везигина Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
13.06.1773
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Везигина Ульяна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно