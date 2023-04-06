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Везигин Федор Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Везигин Степан Васильев

Мать: Везигина Евдокия Дмитрева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Везигин Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Везигина Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Везигин Федор Федорович

Мать ребёнка: Везигина Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
13.06.1773

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Везигина Ульяна Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Везигина Ульяна Максимова

Смерть
Неизвестно
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