Привалова (Мохова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Мохова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Моховъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Приваловъ Илья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Приваловъ Ефимъ

Отец ребёнка: Приваловъ Илья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Приваловъ Данила

Отец ребёнка: Приваловъ Илья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Приваловъ Андрей

Отец ребёнка: Приваловъ Илья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приваловъ Илья

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