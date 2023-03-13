Привалова (Мохова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Моховъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Приваловъ Илья
Рождение ребёнка
1789
Сын: Приваловъ Ефимъ
Отец ребёнка: Приваловъ Илья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Приваловъ Данила
Отец ребёнка: Приваловъ Илья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Приваловъ Андрей
Отец ребёнка: Приваловъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Приваловъ Илья