Гудомарова (Боброва) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомарова (Боброва) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бобровъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1905

Муж: Гудомаровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1905

Сын: Гудомаровъ Николай

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Гудомаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1909

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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