Гудомарова (Боброва) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Бобровъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1905
Муж: Гудомаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.11.1905
Сын: Гудомаровъ Николай
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.11.1906
Сын: Гудомаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.01.1909
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гудомаровъ Иванъ