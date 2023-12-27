Чижова Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1902
Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
15.12.1903
Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
03.06.1905
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
19.02.1907
Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
19.09.1908
Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
12.06.1910
Дочь: Шигина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
06.12.1912
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
29.06.1916
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно