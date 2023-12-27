Чижова Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1902

Сын: Чижов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
15.12.1903

Сын: Чижов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
03.06.1905

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Чижов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
19.09.1908

Сын: Чижов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
12.06.1910

Дочь: Шигина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
06.12.1912

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
29.06.1916

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Чижов Алексей Кузьмин

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Алексей Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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