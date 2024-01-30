(Снегирева) Виктория Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Снегирева) Виктория Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Снегирев Денис

Мать: Пелех Софья Андреевна

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