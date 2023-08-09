Тукмачев Максим Максимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1846
Дочь: Матрона Максимова
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1849
Дочь: Агафья Максимова
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
27.02.1851
Дочь: Евдокiя Максимова
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Максимова
Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно