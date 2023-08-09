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Тукмачев Максим Максимов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.11.1846

Дочь: Матрона Максимова

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1849

Дочь: Агафья Максимова

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.02.1851

Дочь: Евдокiя Максимова

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Максимова

Мать ребёнка: Пушина Евдокiя Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно