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Пушин Яков Лаврентьев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Лаврентiй Дионисiев

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.09.1842

Сын: Пушин Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.03.1844

Сын: Пушин Арсенiй Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.03.1844

Сын: Пушин Герасим Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1846

Сын: Пушин Савва Яковлев

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1850

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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