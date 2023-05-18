Пушин Яков Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Лаврентiй Дионисiев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1842
Сын: Пушин Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
03.03.1844
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
03.03.1844
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
01.12.1846
Сын: Пушин Савва Яковлев
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
17.11.1850
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно