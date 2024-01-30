Пешкова Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

20.04.1859

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Пешков Яков Никитин

Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна Никитина Пешкова

Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Пешкова Ефимия Никитина

Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пешкова Марфа Никитина

Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пешкова Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пешков Федор Никитин

Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Пешкова Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Трифон Никитин Пешков

Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пешкова Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Никита Самсонов

Смерть
20.04.1859
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