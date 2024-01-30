Пешкова Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти20.04.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Пешков Яков Никитин
Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна Никитина Пешкова
Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Пешкова Ефимия Никитина
Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пешкова Марфа Никитина
Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пешкова Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пешков Федор Никитин
Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Пешкова Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пешкова Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Пешков Никита Самсонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1859