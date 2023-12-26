Налимов Федот Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налимов Федот Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Налимов Пётр Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Налимов Андрей Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Налимов Григорий Федотов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
деревня Давпон
Смерть
Неизвестно
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