Вотяков Григорiй Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1913
Жена: Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
?.07.1923
Сын: Вотяков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1926
Сын: Вотяков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Никифорова
Смерть
Неизвестно