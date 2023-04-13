Вотяков Григорiй Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Григорiй Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.07.1913

Жена: Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
?.07.1923

Сын: Вотяков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1926

Сын: Вотяков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Никифорова

Смерть
Неизвестно