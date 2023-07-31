Потапова (Гальцева) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Григорий Куприянович
Рождение ребёнка
21.02.1955
Сын: Потапов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Потапов Григорий Куприянович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2013