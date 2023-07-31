Потапова (Гальцева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Гальцева) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Григорий Куприянович

Рождение ребёнка
21.02.1955

Сын: Потапов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Потапов Григорий Куприянович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2013