Строкань Дмитрий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрокань Дмитрий Маркович

Строкань Дмитрий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Строкань Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Строкань Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Строкань Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
09.05.1878

Дочь: Скиба Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Строкань Татьяна Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close