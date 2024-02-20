Строкань Дмитрий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Строкань Марк
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Строкань Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Строкань Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
09.05.1878
Дочь: Скиба Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Строкань Татьяна Семеновна
Смерть
Неизвестно