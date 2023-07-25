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(Фогель) Элла
(Фогель) Элла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1907
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фогель Adam
1833 г.р.
Мать
Фогель (Штумм) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907
Отец:
Фогель Adam
Мать:
Фогель Мария
Смерть
Неизвестно
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