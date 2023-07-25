(Фогель) Элла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фогель) Элла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907

Отец: Фогель Adam

Мать: Фогель Мария

Смерть
Неизвестно