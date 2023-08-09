Занин Иван (Иоанн) Львов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Занин Лев Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1840
Рождение ребёнка
13.06.1849
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Занина Агафия Карпова
Рождение ребёнка
16.01.1852
Мать ребёнка: Занина Агафия Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Занина Агафия Карпова
Смерть
Неизвестно