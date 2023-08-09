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Занин Иван (Иоанн) Львов

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Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Занин Лев Яковлев

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.02.1840

Жена: Занина (собанина) Анастасия Филиппова

Рождение ребёнка
13.06.1849

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Занина Агафия Карпова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1852

Сын: Занин Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Занина Агафия Карпова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Занина Агафия Карпова

Смерть
Неизвестно